Haven lijdt onder coronacrisis en energietransitie

De Amsterdamse haven merkt veel van de coronacrisis en de energietransitie. De overslag, goederen of producten die via schepen aankomen, is vorig jaar met 14 procent gedaald.

Dat meldt het havenbedrijf, Port of Amsterdam, vanochtend. Er zijn met name minder kolen aangekomen. Het ging om een halvering, waarmee het aantal kolen uitkwam op 7,5 miljoen ton.

Sluiting Hemwegcentrale

Directe oorzaken van deze forse daling waren de sluiting van de Hemwegcentrale in december 2019, het feit dat er meer duurzame energiebronnen waren en dat de gasprijs vorig jaar laag was. Die lage gasprijs zorgde ervoor dat kolen verhoudingsgewijs duurder waren.

Ook was er vanaf half maart door de coronacrisis veel minder vraag naar brandstoffen voor transport. Daardoor is er minder benzine en diesel vervoerd.

Cruiseschepen

In 2020 heeft Amsterdam geen zeecruiseschepen ontvangen, in 2019 waren het er nog 117. In de zomermaanden kwamen er nog wel een aantal riviercruiseschepen aan.

'De haven en haar klanten zijn hard geraakt door corona en tegelijkertijd zien wij dat de energietransitie zichtbaar wordt door de forse afname van de kolenoverslag', concludeert Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam. Hij hoopt dat de situatie dit jaar herstelt. Er wordt door de haven in 2021 onder meer ingezet op verduurzaming en digitalisering.

Eerder recordoverslag

In 2019 was er juist sprake van een recordoverslag. Volgens het havenbedrijf is het voor het eerst sinds lange tijd dat er een daling te zien was.