Mobiele Eenheid grijpt in bij illegale demonstratie Museumplein

De Mobiele Eenheid heeft vanmiddag de illegale demonstratie op het Museumplein ontmanteld waar honderden mensen aanwezig waren. De demonstranten werden verdreven naar de omliggende straten. Eerder vanmiddag werd een verbod afgekondigd, maar toch had een grote groep mensen zich verzameld op het plein. De driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en justitie, had vervolgens een noodbevel afgekondigd, wat betekent dat iedereen het plein moet verlaten.

Rond 14.00 uur werd aangekondigd dat de politie ‘gefaseerd en de-escalerend op zou treden’ tegen de aanwezige demonstranten. Niet lang daarna werd er een noodbevel afgekondigd. Dit houdt in dat het voor niemand is toegestaan om op het Museumplein te verblijven.

De demonstranten kwamen bij elkaar omdat zij het niet eens zijn met de coronamaatregelen van het demissionair kabinet. Eerder deze week werd de demonstratie nog afgelast door de initiatiefnemer. Het Westerpark, de locatie die de gemeente had aangewezen, zou volgens de organisatie niet genoeg plek bieden voor alle demonstranten. Via social media gaven mensen aan toch te willen komen naar het Museumplein, maar de gemeente riep hen op niet te demonstreren. Daar werd echter niet naar geluisterd, waardoor er in de loop van de middag toch honderden mensen op het Museumplein stonden.

Inzet ME

De demonstranten bleven een tijdje op het plein staan en leken niet te willen wijken, ook niet na meerdere waarschuwingen van de politie. Na 15.00 uur voerde de Mobiele Eenheid charges uit. Hierbij werden politieagenten te paard en een waterwerper ingezet. Het Museumplein werd hiermee schoongeveegd. Op het plein waren ook harde knallen te horen, vermoedelijk door vuurwerk.

De demonstranten werden vervolgens door de ME in de richting van het Concertgebouw gedreven. Ook daar werd opnieuw een waterwerper gebruikt.

De ME dreef de demonstranten vervolgens verder de wijk in via de Jan Willem Brouwerstraat en de De Lairessestraat. Hierbij ontstonden enkele opstootjes tussen de ME en de demonstranten.