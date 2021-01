Mobiele Eenheid grijpt in bij protest op Museumplein, demonstranten verplaatst naar omliggende straten

De Mobiele Eenheid heeft vanmiddag ingegrepen bij de demonstratie op het Museumplein waar honderden mensen aanwezig waren. De demonstranten werden verdreven naar de omliggende straten. Eerder vanmiddag werd een demonstratieverbod afgekondigd, maar toch hadden honderden mensen zich verzameld op het plein. De driehoek, bestaande uit burgemeester, politie en justitie, had vervolgens een noodbevel afgekondigd, wat betekent dat iedereen het plein moet verlaten.

Update 15.52 uur: De demonstranten worden door de ME steeds verder de wijk in gedreven. Een enkele keer is een harde knal van vermoedelijk vuurwerk te horen.

Update 15.43 uur: Een deel van de demonstranten is verdreven naar de Jan Willem Brouwerstraat, een zijstraat van de Van Baerlestraat. De demonstranten roepen leuzen en houden elkaars hand vast. Een enkeling gaat in discussie met de ME.

Update 15.39 uur: De demonstranten zijn grotendeels van het plein af. Alleen aan de kant van het Concertgebouw zijn nog demonstranten aanwezig. De ME staat ervoor, maar het lijkt er op dat de demonstranten de plek niet verlaten.

Update 15.27 uur: De politie heeft opnieuw een waterkanon ingezet op het Museumplein ter hoogte van de Van Baerlestraat. Daar heeft het grootste deel van de demonstranten zich verzameld. Ook is in de verte vuurwerk te horen dat afgestoken wordt.