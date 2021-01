Waterschade in huis tijdens lockdown: 'Het meurt van alle kanten, het stinkt naar urine'

Helianthe Boldewijn uit Zuidoost zit met haar handen in het haar. Begin deze maand overstroomde plotseling haar huis door een verstopte standleiding. ' Alles meurt, het stinkt naar urine', vertelt ze naast de bouwdroger, die al het vocht uit haar tapijt moet trekken.

Het is al geen pretje om dagelijks thuis te zitten tijdens de lockdown. Laat staan als je huis naar urine stinkt. 'Ik vind het mensonterend', zegt Boldewijn, die samen met haar dochter inmiddels op een matras in de woonkamer slaapt. Haar slaapkamer is zo vochtig dat ze daar slapen om haar gezondheid niet aandurft. Ze hoopte dat woningcorporatie Eigen Haard haar een tijdelijke woning zou aanbieden, maar de verhuurder geeft aan dat dat niet mogelijk is.

Verstopte standleiding

Eigen Haard heeft onlangs een gat in haar vloer gemaakt om te onderzoeken waar het water vandaan is gekomen. Het is niet de eerste keer dat de bewoners waterschade hebben. 'Vanaf 2007 heb ik meerdere keren wateroverlast gehad. Als het niet vanuit het plafond kwam dan het wel uit de vloer.'

Eigen Haard geeft aan dat het nu om een verstopte standleiding gaat en dat ze werkzaamheden heeft laten verrichten zodat dit niet meer kan gebeuren. Daarnaast heeft de verhuurder een bouwdroger in haar slaapkamer geplaatst, maar volgens Boldewijn is dit niet voldoende. 'Je betaalt voor een dak boven je hoofd en dat wil je er prettig kunnen wonen.'



De woningcorporatie geeft aan niet zomaar een tijdelijke woning voor haar te hebben, maar heeft vanochtend aangeboden het tapijt eruit te halen. De verzekering is nu aan zet om de vloer te vervangen, maar Boldewijn wil tot die tijd een hotelvergoeding.