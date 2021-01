Crowdfunding voor noodlijdende bruine kroegen: 'We denken aan jullie'

Om buurtcafés in de stad een beetje te steunen is Amsterdamse vriendengroep een crowdfunactie gestart. Het doel is om voor elke kroeg 1000 euro op te halen, de teller staat inmiddels op 5000 euro.

'Mensen komen bij elkaar voor een potje klaverjassen of om rustig een krantje te lezen. We hopen jullie met deze actie een klein beetje financieel te ondersteunen en te laten weten dat wij aan jullie denken', zegt Blank in een videoboodschap aan de uitb.

'Zonder jullie is Amsterdam niet hetzelfde', zegt Tim Blank namens de vriendengroep. Hoewel het misschien een druppel op de gloeiende plaat is, hopen ze dat er ook een beetje gedacht wordt aan de kroegeigenaren die het al weken doen zonder inkomsten.

'Het is geweldig want de situatie wordt nu wel nijpend'

Café Ruk en Pluk in Oost zijn blij met de actie. 'Het is geweldig, want het wordt natuurlijk wel nijpend. Marijke en Janny werken al vanaf hun 18e in de horeca en zullen er dan ook alles aan doen om open te overleven, want 'de horeca zit in ons bloed', vertelt Marijke.

Ook voor café 't Monumentje in de Jordaan wordt geld ingezameld. 'Ik vind het heel mooi dat mensen met ons mee leven. Het is ontroerend en ik vind het hartverwarmend dat er zo'n initiatief wordt genomen door onze klanten. Iedereen komt hier. Jong en oud, alle randen en standen. Het is echt een soort ontmoetingsplek', aldus het bruine café.

Op de crowdfundpagina waar je kunt doneren staan verschillende bruine kroegen uit de stad. Als er een nog niet bij staat kun je die opgeven.