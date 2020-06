Crowdfunding bij cultuurinstellingen: 'Van belang dat bezoeker verantwoordelijkheid neemt'

Door de coronamaatregelen kunnen er deze hele zomer geen festivals plaatsvinden in kunstenaarsdorp Ruigoord. Via crowdfunding hoopt Ruigoord toch voldoende geld binnen te krijgen om de toekomst te verzekeren. Het is een middel dat meer culturele instelling aangrijpen om het hoofd boven water te houden.

Want waar de afgelopen jaren vooral veel startende bedrijven en kunstenaar gretig gebruik maakten van crowdfunding, is door de coronacrisis een omslag te zien. 'Van financieren van nieuwe plannen naar zorgen dat we voort kunnen bestaan', zegt Gijsbert Koren, oprichter van crowdfundacties.nl.



Sinds april is er een grote daling in het aantal gestarte crowdfundings te zien, vertelt Koren. 'De afgelopen maanden zie je dat zowel ondernemers als initiatiefnemers even wachten met hun nieuwe plannen. Dus er zijn minder crowdfundings campagnes, maar ook donateurs en investeerders zijn iets voorzichtiger geworden. De campagnes raken ook minder snel gefinancierd en er wordt minder opgehaald.'

Verantwoordelijkheid van de bezoeker

Wanneer er wel voor crowdfunding wordt gekozen, is dat dus meer dan voorheen om te overleven, zoals bij Ruigoord het geval is. 'Ik denk ook dat het, zeker als er financiële nood ontstaat bij culturele instellingen, van belang is dat bezoekers en de mensen die ervan genieten, zelf een stukje verantwoordelijkheid nemen in het in leven houden van dit soort plekken', zegt Ruben Lodeizen van Ruigoord.

'Het is natuurlijk je handje ophouden', zegt Koren. 'Maar het is ook voorstellen van wat er in de toekomst kan zijn en mensen uitnodigen om samen die toekomst te maken. Dus het is niet alleen maar een vraag om hulp, het is ook een uitnodiging om mee te doen.'