Cultuurwethouders slaan alarm: 'Kabinet, maak meer geld vrij voor cultuursector'

Het cultureel erfgoed dreigt onomkeerbaar te verdwijnen door de coronacrisis, schrijven ze in een opiniestuk in de Volkskrant. 'Willen we ons culturele fundament in stand houden, dan moet het Rijk bijspringen', schrijven ze.

Medio april werd bekend dat de regering 300 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de culturele sector. In het artikel noemen de wethouders het een mooi bedrag, maar lang niet genoeg om de sector te beschermen.

Problemen aanzienlijk

De problemen zijn volgens de wethouders aanzienlijk. De culturele sector in de vier grote steden lijdt naar schatting tot juli een verlies van 114 miljoen euro. En hoewel er versoepelingen van de leefregels aankomen, zal de financiële nood blijven toenemen.

Terwijl de culturele sector in de vier steden veelomvattend is, stellen ze. Jaarlijks besteden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht meer dan 400 miljoen euro aan kunst en cultuur. De sector biedt werk aan 114.000 mensen in de steden, zo'n 7 procent van de beroepsbevolking.

De culturele sector hangt bovendien met veel meer samen, schrijven Meliani en haar collega's. 'Ook zijn musea, podia, concertgebouwen en andere culturele instellingen bepalend voor de keuze of mensen hier willen wonen, bedrijven zich hier willen vestigen en toeristen ons willen bezoeken.'

Rest van Nederland profiteert

Dat levert investeringen op waar ook de rest van Nederland van profiteert, stellen de wethouders in het opiniestuk. Daarmee is de nood in de culturele sector ook te voelen in de economie, integratie, onderwijs en noem maar op. 'Wij vragen dit dus niet alleen voor de culturele sector, maar ook voor onze inwoners, voor onze steden. Voor iedereen in Nederland.'

Omdat de gemeenten zelf maar beperkte mogelijkheden hebben, roepen ze het kabinet met klem om bij te springen. 'Het is ontzettend belangrijk dat het culturele leven na de coronacrisis zo snel mogelijk weer kan bloeien en groeien.'