Invoering avondklok 'zaterdag of zondag' als Kamer akkoord gaat

In de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus wil het kabinet een avondklok invoeren. Die avondklok moet gelden van 20.30 uur tot 4.30 uur en gaat zaterdag of zondag in, als de Tweede Kamer tenminste akkoord gaat. Premier Rutte en minister De Jonge hebben dat vanmiddag bekendgemaakt tijdens een extra persconferentie.

De komst van de avondklok is dus afhankelijk van de Tweede Kamer. In een debat moet een meerderheid van de Kamerleden zich achter het plan van het demissionaire kabinet scharen. Dat debat is waarschijnlijk morgen. Als de kamer akkoord gaat, zal de avondklok 'enkele dagen later' worden ingevoerd, aldus Rutte. Hij zei daarna dat dat zaterdag of zondag zal zijn.

Modelverklaring op site Rijksoverheid

Als die meerderheid er komt, dan hebben mensen die tijdens de avondklok naar buiten gaan een verklaring nodig. Dat kan een Eigen Verklaring, eventueel in combinatie met een werkgeversverklaring, zijn. Die verklaringen komen op de website van de Rijksoverheid te staan.

Op de Eigen Verklaring kunnen een aantal 'geldige redenen' ingevuld worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om werk, medische hulp, een zitting van de rechter of het afleggen van examens. Wie 'werk' invult, moet daarnaast ook een verklaring van de werkgever hebben. Daarin schrijft de werkgever op dat de werknemer voor zijn werk buiten moet zijn.

Mensen met een hond mogen tijdens de avondklok wel naar buiten. Maar die wandeling maakt de hondenbezitter alleen en dus zonder andere gezinsleden. Voor het overtreden van de regels rond de avondklok staat straks een boete van 95 euro. De regel moet tot en met 9 februari gaan gelden.

Rutte benadrukte dat het vervalsen van een Eigen Verklaring op een andere manier bestraft wordt. Het is volgens hem fraude en daardoor een misdrijf.

Nog maar één gast in huis

Naast het instellen van een avondklok wil het kabinet ook dat het aantal bezoekers dat thuis ontvangen mag worden teruggaat naar één, nu zijn dat nog twee personen. Deze maatregel gaat direct in.

Verplichte quarantaine voor reizigers

Tot slot komt er een vliegverbod voor vluchten die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerikaanse landen. Dat vliegverbod duurt tot de quarantaineplicht is ingevoerd voor mensen die vanuit die landen naar Nederland willen komen. Die plicht gaat namelijk gecontroleerd worden. Het verbod gaat vanaf zaterdag in.

Daarnaast moeten reizigers uit de zogenaamde hoog risico-landen een extra sneltest doen, naast de negatieve PCR-test die ze nu ook al moeten tonen bij binnenkomst in Nederland.