Gewonde door geweld op Osdorper Ban, slachtoffer komt zelf naar politiebureau

Een man is vanavond gewond geraakt bij een geweldsincident op de Osdorper Ban in Nieuw-West.

Het incident, of het om een steekpartij of een mishandeling ging is nog niet duidelijk, vond rond half tien plaats. Het slachtoffer is daarna zelf naar het politiebureau aan de Meer en Vaart gelopen of gereden.

Daar werden er twee ambulances en een mobiel medisch traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht, hij was aanspreekbaar. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.