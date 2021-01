Museumplein is veiligheidsrisicogebied: ME mag preventief fouilleren

Dat heeft de gemeente zojuist laten weten. De maatregel gaat vanaf 11.00 uur in. De politie mag hierdoor preventief fouilleren.

Protest

Het besluit is genomen in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, mede naar aanleiding van het protest dat precies een week geleden uit de hand liep op het Museumplein. Het middel is volgens de politie vaker ingezet bij risicovolle situaties, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden. Woensdag zei Halsema tijdens een vergadering van de gemeenteraad na vragen van raadsleden naar deze mogelijkheid te kijken.