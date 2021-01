Initiatiefnemer verboden demonstratie wil zondag weer naar het Museumplein: 'Ik ga koffiedrinken'

Michel Reijinga, de oorspronkelijke organisator van de verboden demonstratie van afgelopen zondag op het Museumplein, laat in een persbericht weten dat hij de komende zondagen 'koffie zal gaan drinken op het Museumplein'.

'Ik ga daar alleen koffie drinken, maar als er meer mensen komen is dat hun goed recht', vertelt Michel Reijinga aan AT5. Zijn verwachting is dat er meer mensen zullen besluiten om koffie te gaan drinken op het Museumplein. 'Ik zal zeker niemand oproepen om ook koffie te komen drinken', zegt Reijinga.

Michel Rejiinga heeft besloten om de aangekondigde demonstraties in meerdere verschillende gemeentes in januari en februari te annuleren. 'Ik kan deze gemeenten niet niet op de blaren laten zitten voor iets wat de gemeente Amsterdam heeft veroorzaakt', aldus Reijinga. De aangekondigde demonstratie 'Weg met Halsema' op 21 februari gaat wel door. Reijinga laat weten dat hij die op het Museumplein wil houden.

'We gaan koffiedrinken in Amsterdam'

Demonstranten kwamen afgelopen zondag bij elkaar omdat zij het niet eens zijn met de coronamaatregelen van het demissionair kabinet. Eerder liet de gemeente het protest toe, maar dan wel in het Westerpark met maximaal 500 deelnemers. Reijinga was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk.

Maar afgelast of niet, een grote menigte kwam toch naar het Museumplein. Afgelopen zondag was Reijinga zelf ook aanwezig op het Museumplein. Zoals gezegd 'om koffie te drinken, zoals veel meer mensen deden'.

'Ja, en als er dan twee van dat soort acties lopen, dan weet je al dat het, en het klinkt stom, dat het goedkomt', vertelde Reijinga gister aan AT5. In totaal waren er ongeveer tweeduizend mensen afgekomen op de demonstratie, die uiteindelijk totaal uit de hand liep.

Noodbevel afgekondigd

Na 14.00 uur had de driehoek een noodbevel afgekondigd, wat betekent dat iedereen het plein moest verlaten. Volgens de gemeente waren er zo'n 200 tot 250 mensen uit op confrontatie. De demonstranten trokken enkele stenen uit de grond en gooiden ze naar de politie. Ook had een aantal vechthandschoenen, vuurwerk en slagwapens bij zich. De ME en een spuitwagen werd ingezet om op te treden tegen de demonstranten.

Morgen is er een debat over de aanpak van de demonstratie op het Museumplein.