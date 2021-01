Politie pakt 143 demonstranten op tijdens verboden coronaprotest op Museumplein

De politie heeft in totaal 143 mensen aangehouden bij de verboden demonstratie op het Museumplein. De demonstranten kwamen vanmiddag bij elkaar omdat zij het niet eens zijn met de coronamaatregelen van het demissionair kabinet.

In totaal waren er ongeveer tweeduizend mensen aanwezig bij de demonstratie, die uiteindelijk totaal uit de hand liep.

Noodbevel

De gemeente deed eerder deze week oproepen om niet naar het Museumplein te komen, maar dat weerhield een grote groep mensen er niet van om toch te demonstreren. Na 14.00 uur had de driehoek een noodbevel afgekondigd, wat betekent dat iedereen het plein moet verlaten.

Volgens de gemeente waren er zo'n 200 tot 250 mensen uit op confrontatie. De demonstranten trokken enkele stenen uit de grond en gooiden ze naar de politie. Ook had een aantal vechthandschoenen, vuurwerk en slagwapens bij zich. De ME en een spuitwagen werd ingezet om op te treden tegen de demonstranten.

Zijstraten

In de loop van de middag werden de aanwezige demonstranten verdreven naar de zijstraten van het Museumplein. Ook daar heeft de ME meerdere keren moeten optreden. Aan het begin van de avond was de situatie weer rustig.

Vijfiten verdachten hebben de hele nacht doorgebracht in de cel en zitten nog vast. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. De andere demonstranten zijn vrijgelaten, het Openbaar Ministerie gaat naar hun zaken kijken. Ze krijgen vermoedelijk een boete, maar het is nog niet duidelijk hoe hoog die boete is.