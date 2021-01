Terugkijken: zo ontmantelde de ME de verboden demonstratie op het Museumplein

De verboden demonstratie op het Museumplein tegen het coronabeleid en het demissionair kabinet is vanmiddag uit de hand gelopen. De gemeente riep een noodbevel uit, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Uiteindelijk werd de ME ingezet om de demonstratie te ontmantelen. Op het plein waren ongeveer tweeduizend mensen aanwezig.

Op deze beelden is terug te zien hoe de ME charges uitvoerde, onder meer met een waterkanon. Aan het begin van de avond werd het weer rustig rondom het Museumplein. In totaal zijn er 115 mensen aangehouden.