Zijn jongeren van plan zich te laten vaccineren? 'Hangt ervan af of het wel goed werkt'

Het vaccineren tegen corona is in volle gang. Na onder anderen de zorgmedewerkers, de ouderen en de mensen met achterliggende klachten, is het daarna de beurt aan de rest. Volgens de huidige planning begint het inenten van deze mensen, onder wie ook de jongeren, in mei. In Wij Zijn Amsterdam zoekt Ibrahim Eldewieh uit of Amsterdamse jongeren überhaupt wel bereid zijn om zich te laten inenten en spreekt hij de GGD.

Eind vorig jaar onderzocht het AT5-panel de bereidheid onder Amsterdammers om zich te laten vaccineren. Van de 318 deelnemers, tussen de 18 en 35 jaar, liet 10 procent weten zich waarschijnlijk niet te willen laten vaccineren, 17 procent zei dat zeker niet te willen. 'Ik wacht eerst wel af tot er bekend is wat het vaccin op lange termijn met je lichaam doet', was één van de meest genoemde redenen om het vaccin niet te willen nemen.

'Ik weet nog niet of ik het vaccin ga nemen', zegt een jongen die Ibrahim spreekt op de Ten Katemarkt. 'Dat hangt ervan af of het wel goed werkt.' En hij is zeker niet de enige die met twijfel rondloopt.

'We weten dat bijwerkingen eigenlijk in de eerste zes weken ontstaan en dat er weinig risico is op langetermijneffecten'

'Dat snap ik, dat je wil weten wat de langetermijneffecten zijn', zegt Franciska Suryapranata. Zij is arts bij de afdeling Infectieziekten van de GGD. 'Omdat het vaccin kort op de markt is weet je die langetermijneffecten niet. Maar we weten wel dat vaccins over het algemeen heel veilig zijn. We hebben al meer dan honderd jaar ervaring met vaccinontwikkeling en we weten dat de bijwerkingen eigenlijk in de eerste zes weken ontstaan en dat er weinig risico is op langetermijneffecten.'

'Ik snap de zorgen', zegt een vrouwelijke marktganger. 'Meestal duurt het namelijk meerdere jaren voordat een vaccin ontwikkeld is. Maar het testen is gedaan. En we hebben nog nooit zoveel geld en kennis gehad om dit wereldwijde doel te bereiken.'