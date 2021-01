Brandweer heeft nieuwe taken door corona: 'Proberen andere hulpverleners te ondersteunen'

In de afgelopen maanden zijn de taken van de brandweer veranderd. Werkzaamheden als voorlichting geven aan scholen en verzorgingstehuizen kunnen in verband met de maatregelen niet doorgaan. Maar er is genoeg te doen, want de brandweer probeert het ambulancepersoneel zo goed mogelijk te ondersteunen in deze tijd.

'Het ambulancepersoneel heeft het hartstikke druk, die mensen werken zich het snot voor de ogen', vertelt Tijs van Lieshout, commandant van de Amsterdam brandweer. 'Dus als een ambulance ontsmet moet worden, dan doen we dat hier beneden op de kazerne. We proberen onze zusters en broeders, de hulpverleners, te ondersteunen.'

Coronaproof

Normaliter geeft de brandweer cursussen en voorlichtingen over brandveiligheid. Zo komen ze op bezoek bij scholen en verzorgingstehuizen, maar ook aan huis om rookmelders op te hangen en oefeningen te doen. Door corona zijn sommige van deze taken weggevallen. 'Alles waar we met hele ploegen dicht in contact komen met inwoners van de stad, dat hebben we opgeschort', vertelt Van Lieshout.

Ook bij het ondersteunen van het ambulancepersoneel wordt er zo coronaproof mogelijk gewerkt. Brandweerman Vincent Sewgobind laat de speciale witte pakken en medische mondkapjes zien. 'Als het blijkt dat iemand wel COVID heeft, dan gaan we over op een pak met ademlucht, dus dan kunnen we niet besmet raken.'