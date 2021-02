Daling aantal nieuwe besmettingen: 113 Amsterdammers positief getest

Er zijn de afgelopen 24 uur 113 Amsterdammers positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 102 minder dan gisteren, toen werden er nog 215 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Vorige week maandag was ook een 'goede' dag met 103 besmettingen, maar alle andere dagen de afgelopen maanden was het aantal besmettingen veel hoger. Met een dieptepunt op 19 december, toen telde de stad in een dag bijna 600 nieuwe covid-gevallen.