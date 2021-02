Slachtoffer (19) schietincident Hakfort overleden, drie verdachten aangehouden

De man die dinsdag is neergeschoten in Zuidoost, is aan zijn verwondingen overleden. De 19-jarige man werd die middag rond 16.00 uur neergeschoten bij parkeergarage Hakfort.

Getuigen en beelden gezocht

De recherche is nog steeds dringend op zoek naar getuigen, die nog niet met de politie hebben gesproken. Ook zijn ze op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben van het schietincident, of mensen wellicht over beeldmateriaal beschikken, bijvoorbeeld van geparkeerde auto’s in de parkeergarage.