Haller reageert op inschrijvingsfout: 'Voel me slecht voor degene die de fout heeft gemaakt'

Sébastien Haller heeft voor het eerst gereageerd op de administratieve blunder bij Ajax, waardoor hij niet inzetbaar is in de Europa League.

De 26-jarige Fransman werd onbedoeld één van de hoofdrolspelers in een horrorweek voor Ajax. De Ajax-spits kan niet in actie komen in het vervolg van de Europa League omdat de spits niet op de spelerslijst van de UEFA staat. Ajax is vergeten om de recordaankoop op de spelerslijst te zetten.

'Ik was natuurlijk erg verrast en boos toen ik wist dat het niet mogelijk zou zijn om mijn teamgenoten te helpen in de hele Europese competitie en niet alleen tegen Lille', zegt Haller in een interview met De Telegraaf. 'Iedereen kan een fout maken en vandaag betaal ik de prijs. Maar dit is het leven en we kunnen er niets aan doen, behalve vooruitgaan.'

Menselijke fout

Ten Hag geeft toe dat er sprake is van een menselijke fout. 'Op administratief gebied is er iets fout gegaan. Het was iets met computers, dus hij is niet vergeten. Het ging om een vinkje aan of uitzetten en daar is iets verkeerd gegaan, want hij stond wel degelijk op de lijst. Dat is een kleinigheidje waarop het verkeerd is gegaan. Dat heeft nu hele grote consequenties en voelt onrechtvaardig.'

Ajax moet alle spelers aanmelden via het 'TNS-systeem' van de EUFA. De KNVB controleert daarna of alle ingeschreven speler speelgerechtigd zijn. Daarna gaat de lijst terug naar de club die het daarna doorstuurt naar de UEFA.

De club onderzoekt nu alle mogelijkheden om de fout nog recht te zetten, maar de kans dat dat lukt is zeer klein.

Horrorweek

Het is de zoveelste tegenslag voor Ajax. Het tuchtorgaan van de Europese voetbalbond Uefa heeft Ajax-doelman André Onana voor twaalf maanden geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. Eerder liet supertalent Bryan Brobbey weten dat hij de club wil verlaten en de transfer van Quincy Promes naar Spartak Moskou lijkt niet door te gaan.