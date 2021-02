Mourad Taimounti (DENK) trekt zich terug uit politiek

Dat bevestigt Taimounti na berichtgeving van Het Parool. De politicus laat weten een pittig jaar achter de rug te hebben. Volgens hem is een fulltime gezinsleven en politiek momenteel niet te combineren. 'Ik merk aan mezelf dat ik tegen een burn-out aanzit. Mijn kinderen hebben alle aandacht en focus nodig.'

Taimounti maakt gebruik van een verlofregeling die het raadsleden mogelijk maakt om maximaal zestien weken terug te treden, met behoud van zetel. 'De komende zestien weken wil ik gebruiken om mij helemaal op te laden voor mijn kinderen.'

Numan Yilmaz wordt tijdelijk fractievoorzitter in de raad, terwijl beleidsmedewerker Sheher Khan hem als raadslid vervangt. Taimounti denkt over zestien weken te kunnen terugkeren: 'Politiek is belangrijk en een leuk vak, maar uiteindelijk gaat m'n gezin altijd voor.'