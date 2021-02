Geen trams, beperkt metro- en treinverkeer door winterweer

De stad is nog steeds bedekt door een flink pak sneeuw en dat leidt ook vandaag tot problemen voor mensen die gebruik willen maken van het openbaar vervoer. Door de winterse omstandigheden rijden er de hele dag geen trams, meldt het GVB.

Wel rijden er bussen en metro's, maar in het geval van de metro's zullen dat er minder zijn. De bussen van het GVB hebben al vanaf de opstartfase vanochtend te maken met vertragingen.

Op het spoor probeert de NS het treinverkeer mondjesmaat weer op te starten, nadat er gisteren de hele dag geen treinen reden. De storingsploegen van spoorbeheerder ProRail hebben de hele nacht doorgewerkt, maar ondanks die inzet zijn er nog steeds veel problemen. De NS adviseert reizigers om de informatie op de reisplanner goed in de gaten te houden.

'Ga niet de weg op'

De situatie op de weg is nog steeds gevaarlijk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om in ieder geval in de ochtend niet de weg op te gaan. Tot zeker 12.00 uur heeft het KNMI een weeralarm code oranje afgegeven. Mogelijk gaat dat weeralarm langer duren als de situatie niet verbetert.

De komende dagen blijft het flink vriezen, ook overdag. Komende nacht en de nacht naar woensdag kan de temperatuur zelfs dalen tot onder de -10 graden.