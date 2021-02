Ten Hag: 'Er zit een bepaalde vechtlust en onverzettelijkheid in'

Ajax won gisteravond met 2-1 van PSV en heeft daarmee de halve finale van de KNVB beker bereikt. Ten Hag spreekt van een fantastisch Ajax in de eerste helft: 'Mentaal, dat zie je het hele jaar maar met name in januari, zit het gewoon sterk bij ons. Dat moeten we volhouden en verstevigen'.

Trainer Erik ten Hag is blij met zijn team, maar ziet wel ruimte voor verbetering: 'Vandaag was de uitvoering perfect. De tweede helft was een ander gezicht. Dan speel je met meer risico en ik vind dat we dat niet goed doen. We moeten beter op balbezit spelen. Ook de counters hebben we niet goed uitgespeeld, dus er zit zeker ruimte in voor verbetering. Maar de eerste helft was een uitstekende prestatie van Ajax.'

Ook spreekt Ten Hag van een 'mentale tik' die is uitgedeeld aan PSV: 'Zeker op de manier waarop in de eerste helft. Maar het is nog een lange weg. Zij zullen er weer van leren en dat moeten wij ook doen.'

Haller

In januari grapte Roger Schmidt, trainer van PSV, tijdens een persconferentie nog over Ajax: 'Ze kochten een spits van 25 miljoen euro en konden niet van ons winnen'. Dat Haller nu twee doelpunten tegen de Eindhovense club heeft gemaakt maakt geen indruk op Schmidt. 'Als ze vandaag met een andere spits hadden gespeeld, had diegene ook deze twee goals kunnen maken', zegt Schmidt tegen AT5.

'Wij waren niet scherp in de duels in de zestienmeter. Zij vonden hun spits dicht bij onze goal. Natuurlijk heeft hij het goed gedaan. Ik denk dat dat niet moeilijk was vandaag. Hij is niet de reden voor ons verlies.'