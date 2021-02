Oppermachtig Ajax knikkert PSV overtuigend uit de beker

Ajax heeft vanavond overtuigend de halve finale van de KNVB beker bereikt door PSV in eigen huis met 2-1 te verslaan. De ploeg van Erik ten Hag was oppermachtig en speelde heel frivool, de Eindhovenaren hadden weinig in te brengen. Het was Ajax de eerste wedstrijd zonder doelman André Onana die een schorsing van twaalf maanden moet uitzitten.

Verder kreeg Timber de voorkeur boven Schuurs en Nico Tagliafico keerde terug in de basis na een blessure aan zijn oog. Sevilla-huurling Idrissi begon op de bank net als Mohammed Kudus. Promes zat niet bij de wedstrijdselectie omdat de onderhandelingen met Spartak Moskou nog steeds bezig zijn. Technisch directeur Marc Overmars liet voor de camera van ESPN weten er vertrouwen in te hebben dat die transfer snel rond komt.

Het was de eerste wedstrijd van Ajax zonder doelman André Onana die een schorsing van twaalf maanden moet uitzitten. De 38-jarige Maarten Stekelenburg was de vervanger van de keeper die vorige week van het tuchtorgaan van de Uefa twaalf maanden schorsing opgelegd kreeg. Bij een controle op 30 oktober vorig jaar werd het middel Furosemide in zijn urine gevonden.

Ajax begon ijzerstek aan de wedstrijd en nam meteen het initiatief in de openingsfase, dat leverde een paar mooie aanvallen en combinaties op, maar nog geen grote kansen. Na een hele lange aanval over meerdere schijven kwamen de Amsterdammers na twintig minuten op een 1-0 voorsprong.

Tweede helft

Noussair Mazraoui bleef na de eerste helft achter in de kleedkamer Rensch was zijn vervanger. Gezien de riante voorsprong was het Ajax die het initiatief iets meer aan PSV liet aan het begin van de tweede helft. Na een uur spelen maakte Timber er weer een wedstrijd van door de bal onfortuinlijk in eigen goal te glijden na een voorzet van Dumfries.

Een omhaal van Klaassen uit een corner werd door Rosario bijna in eigen goal geschoten, maar de PSV-er wist hem net over de achterlijn te werken. De tweede helft wist Ajax het niveau van de eerste helft niet te halen. Een opstootje in de eindfase na een overtreding op Tagliafico bezorgde Alvarez een gele kaart. Ternauwernood wist Klaassen in reservetijd de gelijkmaker in wording van PSV weg te werken.