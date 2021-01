Ajax moeiteloos door in de beker ten koste van AZ

Erik ten Hag wijzigde zijn team op maar liefst acht plaatsen ten opzichte van de wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen zondag. Alleen Quincy Promes, Nico Tagliafico en Ryan Gravenberch stonden ook in de basis tijdens de Klassieker. Nieuwe namen in de basis waren onder andere David Neres, Maarten Stekelenburg en Lissandro Martinez.

In het begin ging het gelijk op, maar beide ploegen waren rommelig waardoor er weinig kansen ontstonden in de openingsfase. De eerste echte grote mogelijkheid was voor Ajax. Promes raakte de paal na een mooi afstandsschot vanaf de linkerkant van het veld. Ajax voerde daarna de druk op AZ op, iets waar de Alkmaarders moeilijk mee om konden gaan.

Tweede helft

David Neres keerde na rust niet meer terug op het veld, Sébastien Haller was zijn vervanger. De tweede helft bleef Ajax druk uitoefenen op de verdediging van AZ, maar de eerste grote kans was voor de ploeg uit Alkmaar via Boadu. Klaassen en Timber kwamen even voor dat moment in het veld voor Rensch en Ekkelenkamp.

Goed weg kwam Ajax even later toen een goal van Boadu werd afgekeurd wegens hands na een mooie voorzet van Teun Koopmeiners. Alvarez was even later dicht bij de 0-2, maar zijn kopbal kwam op de lat terecht. Doelpuntenmaker Labyad maakte de negentig minuten niet vol, hij werd tien minuten tijd gewisseld voor Tadic.

Tegen wie Ajax in de volgende ronde speelt wordt later duidelijk, morgen worden eerst nog twee andere wedstrijden gespeeld. Zondag speelt Ajax om 12.15 uur uit in Sittard tegen Fortuna.