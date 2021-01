Kale en Kokkie blikken met Lasse Schöne terug op de Klassieker: 'Jij had niet misstaan'

De dag na de 1-0 overwinning op aartsrivaal Feyenoord staan Kale en Kokkie, ook een dag later nog, niet bepaald goedgemutst bij sportpark De Toekomst. Er is volgens de twee van alles mis met het wisselbeleid van de technische staf en ze zagen hun favoriete ploeg gisteren flink ploeteren tegen de Rotterdammers. Gelukkig traint Lasse Schöne sinds vorige week mee bij Ajax om zijn conditie op peil te houden en hij is de mannen zeker nog niet vergeten.

'Ben je nou speciaal voor ons teruggekomen?', zegt Kale tegen Schöne die na de training Sportpark de Toekomst afrijdt. 'Ja, he he', lacht de Deen vanachter zijn stuur. 'Het is leuk om die jongens weer te zien, het is lekker om weer mee te trainen, ik miste het positiespel.' Tot vreugde van veel fans werd vorige week duidelijk dat Schöne op de training met het eerste elftal meedoet om zijn conditie op peil te houden. Bij het Italiaanse Genoa, waar hij in augustus 2019 heen ging, had de Deen geen toekomst meer en is er besloten zijn contract te ontbinden. Hij zit nu zonder club, maar is het plezier in voetballen met zijn 34 jaar nog niet verloren.

Quote 'Terug naar Ajax? Het lijkt me duidelijk dat dat wel leuk zou zijn' lasse Schöne

'Gisteren had je niet misstaan op het middenveld', zegt Kale. 'Drie punten toch? Dat telt wel', zegt Schöne. 'Jij moet gewoon lekker hier blijven, ik hoop dat Overmars een contract uit zijn laatje haalt', zegt Kokkie. 'Het hangt van heel veel dingen af. Het lijkt mij duidelijk dat het wel leuk zou zijn. Ik voel mij thuis, mijn familie heeft het naar hun zin hier', antwoordt Schöne. Nadat hij weggereden is hebben de twee het over de mogelijkheid dat de transfervrije Schöne daadwerkelijk terugkeert bij het eerste van Ajax. 'Ik denk dat Lasse niet goed genoeg is om basisspeler te zijn, maar die man heeft zoveel toegevoegde waarde' , zegt Kokkie. 'De vraag is, en dat was voordat hij wegging al een issue, of hij nog voldoende loopvermogen heeft om mee te komen op het middenveld, maar als we Klaas-Jan met zijn 37 jaar bezig zien met zijn fanatisme tegen FC Twente moet je hem er gewoon bijhalen', zegt Kale ten slotte.