Ajax met hakken over de sloot langs Feyenoord in de Klassieker

Ajax heeft vanmiddag met 1-0 gewonnen van Feyenoord door een goal van Ryan Gravenberch. De ploeg van Erik ten Hag was het grootste deel van de wedstrijd oppermachtig, maar verloor aan het einde van de tweede helft de grip op de wedstrijd. Het leverde Feyenoord een aantal grote kansen op de gelijkmaker op. Door de overwinning staat Ajax met drie punten voorsprong bovenaan in de Eredivisie.

Klaas-Jan Huntelaar, die afgelopen donderdag nog drie punten uit het vuur sleepte in de Grolsch Veste, zat niet bij de selectie. De kans is groot dat hij bezig is met een vertrek naar Schalke 04. waar hij tussen 2010 en 2017 actief was.

Erik ten Hag stuurde dezelfde elf namen het veld in als tegen FC Twente, dat betekende dat Perr Schuurs wederom gepasseerd werd voor Jurriën Timber. Sébastien Haller, tegen de Tukkers goed voor zijn eerste goal voor Ajax en een assist kreeg wederom de voorkeur in de spits.

Het beeld van het spel in de openingsfase van de wedstrijd was zoals te verwachten; Ajax speelde dominant en zocht de aanval. Feyenoord stond met de rug tegen de muur te wachten op een uitbraak. Gravenberch zorgde na ruim twintig minuten voor de meer dan verdiende voorsprong. Net buiten het strafschopgebied kreeg de middenvelder de bal van Haller. Hij leek eerst te schieten met rechts, maar na een mooie kapbeweging schoot hij de bal met zijn linkervoet geplaatst achter Feyenoord-doelman Marsman.

Tweede helft

Gravenberch leek vlak voor rust uit te vallen met een blessure, maar haalde de rust wel. Aan het begin van de tweede helft bleek de doelpuntenmaker toch niet fris genoeg en werd gewisseld voor Jurgen Ekkelenkamp. Begin tweede helft was het wederom Ajax die de aanval zocht, maar slordig was in de passing, waardoor er geen grote kansen ontstonden. Vooral bij Antony ontbrak het aan scherpte. Bij Feyenoord groeide om die reden het vertrouwen en dat leverde halverwege de tweede helft een schietkans op voor Steven Berghuis. De Rotterdammers kwamen even later op 1-1 door Jørgensen, maar zijn goal werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Na 65 minuten spelen bracht Ten Hag twee verse spelers in het veld. Mazraoui werd gewisseld voor Schuurs en Labyad voor Antony. Schuurs nam de plek naast Blind over van Timber die de wedstrijd voortzette als rechtsback. Ook Promes, die niet lekker in de wedstrijd zat, moest even later het veld verlaten. Álvarez was zijn vervanger.

Naarmate de tweede helft vorderde werd Feyenoord steeds dreigender en begon de club te jagen op de gelijkmaker. In de laatste tien minuten mocht Brobbey nog proberen om het verschil te maken voor Ajax. Hij werd gewisseld voor Haller die in de tweede helft geen potten kon breken. Feyenoord kreeg een paar seconden voor tijd nog een dot van een kans, maar Sinisterra schoot de bal op de lat. Met hangen en wurgen haalde de ploeg van Erik ten Hag het einde van de wedstrijd waardoor ze met drie punten voorsprong bovenaan staan.

Topwedstrijden

Tot nu toe verloopt januari, een maand vol topwedstrijden, prima voor Ajax. Vorige week werd er gelijk gespeeld tegen PSV, donderdag werd er gewonnen van FC Twente en vandaag ging Feyenoord over de knie. In de aankomende weken wacht nog de dubbele ontmoeting met AZ, eerst in de beker en een paar dagen later in de competitie.