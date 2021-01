Ten Hag looft ploeg ondanks 'slechtste schema van de Eredivisie'

'Wij spelen op zondag tegen PSV, daarna gaan we naar Twente toe die hebben een dag langer rust, daarna spelen we tegen Feyenoord en die hebben ook een dag langer rust, we hebben dus de kortste hersteltijd', zegt Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop van de met 1-0 gewonnen Klassieker van Feyenoord. Hij zag zijn ploeg vandaag sterk beginnen, maar sommige spelers kregen later in de wedstrijd een fysieke inzinking.

Antony, Gravenberch, Timber en Haller waren volgens Ten Hag spelers die vandaag fysieke problemen hadden. 'Wij hebben het meest slechte schema van de hele Eredivisie. We moeten noodgedwongen wisselen en toen hebben we het even moeilijk gehad, maar als wij goed herstellen dan geloof ik dat het op korte termijn wel goed komt', zegt Ten Hag tijdens de persconferentie.

Ajax begon dominant aan de wedstrijd en had veel balbezit. Ryan Gravenberch zorgde na ruim twintig minuten voor een mooie openingstreffer. Na een pass van Haller leek de middenvelder eerst met zijn sterke rechterbeen te schieten, maar kapte en schoot de bal toen toch met links achter Feyenoord-doelman Marsman.

Gezien het spelbeeld had Ajax vanaf dat moment makkelijk kunnen afrekenen met de Rotterdammers, maar uitlopen deed de ploeg van Erik ten Hag niet. Sterker nog, in de tweede helft verloor Ajax het initiatief waardoor Feyenoord steeds beter in de wedstrijd kwam.

'Het was een wedstrijd met twee gezichten', zegt Ten Hag. 'Tot vlak voor rust heb ik een oppermachtig Ajax gezien dat uitstekend speelde. We moeten sneller op 2-0 komen, dat is een punt van kritiek richting de ploeg. Feyenoord gaat dan sneller doorschuiven en dwongen ze ons in hun spel.'

Dat leverde met name in het laatste half uur gevaarlijke momenten op. Het meest hachelijke moment was een paar seconden voor tijd toen Sinistera de bal op de lat kopte, meteen daarna floot scheidsrechter Danny Desmond Makkelie voor het einde van de wedstrijd. 'We hebben de wedstrijd op karakter over de streep getrokken', zegt de trainer.

Timber

Jurriën Timber mocht net als afgelopen donderdag tegen FC Twente in de basis beginnen, hij hield Perr Schuurs wederom op de bank. 'Ik hoorde vandaag dat ik weer in de basis mocht beginnen', zegt Timber na de wedstrijd. 'Ik voer een goede concurrentiestrijd met Schuurs en ben blij dat ik heb mogen spelen.'

Na een kwartier spelen in de tweede helft nam Schuurs toch zijn vertrouwde plek in naast Daley Blind. Dit betekende niet het einde van de wedstrijd voor Timber; hij verhuisde naar rechtsback omdat Mazraoui werd gewisseld.

Ajax' volgende wedstrijd is aanstaande woensdag, dan speelt de ploeg van Ten Hag uit in Alkmaar tegen AZ voor de KNVB-beker.