Politie waarschuwt: 'Ga niet het ijs op, het is veel te dun'

De man zakte rond 15.15 uur door het ijs. Op deze beelden is te zien hoe omstanders hem hielpen. Uiteindelijk wist hij het water uit te komen. Hij is in een van de twee ambulances nagekeken, volgens de politie is het met hem goed gekomen.

Toch kan door het ijs zakken met deze temperaturen volgens de politie levensgevaarlijk zijn.⁣ 'Wij waarschuwen iedereen: ga niet het ijs op!⁣ Het is nog veel te dun en momenteel erg gevaarlijk.⁣'

Ook in het Vondelpark en op het Nieuwe Diep in Oost werd er vandaag geschaatst. Op de laatste plek waren grote scheuren te zien, maar er zijn voor zover bekend vandaag geen schaatsers door het ijs gezakt.

In het Oosterpark gebeurde het wel. Ook daar zorgden omstanders ervoor dat de schaatser uit het water kon komen.