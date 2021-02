Halsema: gevolgen coronaregels voor jongeren 'niet langer verantwoord'

De brief is gepubliceerd in de Volkskrant en ook ondertekend door Maurice van den Bosch (voorzitter raad van bestuur OLVG), Jet Bussemaker (voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), Hans Boutellier, (hoogleraar polarisatie en veerkracht VU), Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Maurice Knijnenburg (voorzitter Nationale Jeugdraad) en Micha de Winter (em. hoogleraar pedagogiek).

In de brief schrijven ze dat jongeren aan het kortste eind trekken door de coronaregels. Zo is uitgaan, nieuwe mensen ontmoeten, dicht bij elkaar zitten en bij elkaar slapen verboden. 'Geestelijke en mentale ongezondheid, en onvoldoende bewegen krijgen dan een te klein soortelijk gewicht', schrijven ze. 'Wij vinden dat niet langer verantwoord. De mentale en sociale impact van de lockdown is voor jongeren hevig en tast ook het welzijn van onze samenleving aan.'