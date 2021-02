Burgemeester Halsema over coronamoeheid, de avondklok en mogelijke ijspret op de gracht

Afgelopen week werd duidelijk dat de lockdown zeker nog tot begin maart duurt. In het Gesprek met de Burgemeester gaat het over 'coronamoeheid', de ongeregeldheden rond de invoering van de avondklok, en het perspectief voor jongeren, die het volgens de burgemeester extra zwaar hebben deze coronacrisis.

Verder blikken we met burgemeester Halsema vooruit op het winterweer dat dit weekend zijn intrede doet. Kunnen we schaatsen op de gracht? En wat is er mogelijk aan sneeuw- en ijspret terwijl er ook strenge coronamaatregelen van kracht zijn?

