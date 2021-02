Ajax wint van Heracles en loopt uit op PSV

Ajax heeft vanavond in Almelo met 0-2 gewonnen van Heracles. Davy Klaassen en Sebastien Haller namen allebei een goal voor hun rekening. De ploeg van Erik ten Hag loopt door de overwinning uit op PSV die eerder deze avond een misstap beging door in Den Haag 2-2 te spelen tegen ADO.

Tussen de kraker tegen PSV en de eerste ontmoeting met Lille aanstaande donderdag moest Ajax eerst nog afrekenen met Heracles die de afgelopen drie edities winnend wisten af te sluiten. Het niveau van de ploeg van Ten Hag was niet hoogstaand in de eerste helft. Heracles maakte het de Amsterdammers lastig in de openingsfase, de eerste mogelijkheid van de wedstrijd was dan ook voor de Almeloërs.

Teun Bijlveld, die Ajax in 2019 verruilde voor Heracles, kreeg een opgelegde kans op de 1-0, maar hij schoot de bal wonder boven wonder naast. Tegen de verhoudingen in scoorde Davy Klaassen na een kwartier spelen de openingstreffer op aangeven van Dusan Tadic. Ook na de goal kreeg Heracles kansen om te scoren, maar lieten die keer op keer onbenut.

Gravenberch terug

Erik ten Hag wijzigde zijn basis op een paar plaatsen ten opzichte van de bekerwedstrijd tegen PSV van afgelopen woensdag (2-1). Ryan Gravenberch was terug na een schorsing, Martinez moest daardoor terug naar de bank. David Neres kreeg de voorkeur boven Antony.