Kurano Bigiman verkozen tot Amsterdammer van het jaar 2020

Kurano Bigiman is zojuist in het DeLaMar Theater uitgeroepen tot Amsterdammer van het jaar 2020. Bigiman zette op het Ir. Lely Lyceum in Zuidoost met succes de eerste gymnasiumopleiding in het stadsdeel op.

'In Zuidoost ontbrak een gymnasiumopleiding', zei Bigiman eerder in een portret dat AT5 van hem maakte in aanloop naar de verkiezing. 'Persoonlijk vond ik dat altijd al heel gek. Dit zijn leerlingen met grote dromen. Die willen arts worden, of advocaat. Dat zijn beroepen waarin je Latijn en Grieks echt terugvindt.'

In tegenstelling tot voorgaande jaren was er dit jaar vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig bij de uitreiking, die werd gepresenteerd door Edson da Graça. Ook de burgemeester, die de prijs normaal gesproken uitreikt, besloot niet naar het DeLaMar Theater te komen. Wel was ze erbij via een videoverbinding.

Het was de zestiende keer dat de jaarlijkse verkiezing van Amsterdammer van het Jaar werd gehouden. Naast Bigiman waren er nog negen andere genomineerden, die zich dit jaar allemaal op een bijzondere manier inzetten voor de stad en de Amsterdammers.

Vanaf 1 februari kon er gestemd worden op de tien genomineerden. In totaal werden er zo'n 21 duizend stemmen uitgebracht. 21 procent van deze stemmen ging naar Bigiman.

Tweede en derde plaats

Mourad El Otmani eindigde op de tweede plaats in de verkiezing. El Otmani biedt met 'Young Amsterdam' jongeren tussen de 15 en 27 jaar mogelijkheden om hun talent te ontwikkelen en anderen te inspireren. Zo helpt 'Young Amsterdam' jongerenprogramma’s te organiseren over thema’s die zij zelf aandragen, zoals politiek, werkgelegenheid en talentontwikkeling.

De derde plaats ging naar Jurre van de Kamp. Hij richtte in 2012 de stichting Samen is niet Alleen op om mensen die in armoede leven te ondersteunen. Van de Kamp ziet dagelijks dat armoede niet alleen een gebrek aan financiële middelen is, maar ook grote gevolgen heeft voor het sociale leven van mensen.

Amsterdammertje van het jaar

Behalve Bigiman kregen nog twee Amsterdammers vandaag een prijs, namelijk die van Amsterdammertje van het jaar. In de leeftijdscategorie 7 tot en met 12 jaar ging de eer naar de de twaalfjarige Imane uit Slotermeer. Zij richtte onder andere Jong Plein ’40-’45 op, dat kinderen een stem in de buurt geeft en nam deel aan het 4 en 5 mei comité in Slotermeer.

Imane is 'Amsterdammertje van het Jaar 2020 omdat ze overal en altijd, in iedere situatie en bij iedere gelegenheid inclusief samenleven onder de aandacht brengt', aldus de organisatie. 'En ze praat er niet alleen over, ze doet ook. Imane is een belangrijke ambassadeur voor de stad en voor Nieuw-West in het bijzonder.