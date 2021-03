Oproep aan jongeren om te stemmen: 'De opkomst is kapot laag'

De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt Youssra Oulad Messaoud over de campagne Represent Jezelf. De campagne roept jongeren op om hun stem te laten horen op 17 maart.



AT5

Quote 'Mensen stemmen vrijwel altijd op mensen die op hun lijken' Youssra Oulad Messaoud (19)

Youssra Oulad Messaoud (19) wil de opkomst van jongeren bij verkiezingen verhogen en is daarom betrokken bij de campagne Represent Jezelf. De campagne is opgezet door Amsterdamse jongeren die leeftijdsgenoten willen stimuleren om te gaan stemmen. Volgens Oulad Messaoud is het belangrijk om jongeren in beweging te krijgen en te activeren om hun stem uit te brengen. 'Mensen stemmen vrijwel altijd op mensen die op hen lijken, als jongeren gaan stemmen dan stemmen ze vaak ook op jongere mensen waardoor de verhouding in de Tweede Kamer tussen oud, jong, kleur, afkomst, geslacht etc. meer in evenwicht komt met de samenleving zelf,'' legt Oulad Messaoud uit.

Opkomst verkiezingen jongeren laag Volgens onderzoeksbureau Ipsos gaan al jaren veel jongeren niet naar de stembus. Van alle leeftijdscategorieën stemmen jongeren tussen de 18 en 24 jaar het minst. In 2017 daalde de opkomst onder jongeren zelfs van 77% bij de verkiezingen in 2012 naar 65% in 2017. Ook is de politieke interesse onder jongeren lager dan die van elke andere leeftijdsgroep blijkt uit onderzoek van CBS.

Straattaal en social media De politiek heeft vaak een stoffig imago onder jongeren volgens Oulad Messaoud. Ondanks vele pogingen is het niet gelukt om ze afgelopen jaren te activeren voor de verkiezingen. Door het gebruik van straattaal, humor en social media hoopt Represent Jezelf de verkiezingen toegankelijk en leuk te maken voor jongeren. Oulad Messaoud toont ons een voorbeeld hiervan op de Instagrampagina van de campagne: 'We stemmen nu te weinig, de opkomst is kapot laag...dat zijn termen die heel erg onderling worden gebruikt en die het weer laagdrempelig en begrijpelijk maken,' legt ze uit.

Youssra Oulad Messaoud met de stempas

Quote 'We stemmen nu te weinig, de opkomst is kapot laag' YOUSSRA OULAD MESSAOUD (19)

Interesse van jongeren in de politiek Wij gingen de straat op en vroegen jongeren hoe zij zich voelen over stemmen en de rol van jongeren in de verkiezingen. 'Ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren stemmen', zegt een jongeman. Een andere jongere legt uit waarom hij denkt dat jongeren moeten gaan stemmen: 'Jongeren denken meer zoals deze tijd. Ze zijn opgegroeid in de laatste 20, 30 jaar en weten daarom iets beter wat er nu speelt.' Een jonge vrouw vertelt ons waarom zij het van belang vindt dat jongeren naar de stembus gaan op 17 maart. 'Iedereen heeft zijn eigen mening en ik vind dat elke mening telt,' vertelt ze.