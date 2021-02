Aantal nieuwe coronabesmettingen afgelopen week nauwelijks gedaald

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio Amsterdam is vorige week met slechts een procent gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde weekcijfers van de GGD.

Van 8 februari tot en met 14 februari werden er 1080 positieve testuitslagen gemeld. Per 100.000 inwoners gaat het dan om 124 besmettingen. Een week eerder was het absolute aantal 1084 en ook 124 per 100.000 inwoners.

Dicht

De GGD meldt daarbij dat het aantal positieve testen afgelopen week mogelijk lager uit is gevallen doordat de testlocaties op zondag 8 februari dicht waren vanwege het winterse weer. Ook zijn de coronatestbussen, waar zonder afspraak getest kan worden, die dag niet ingezet.

Als er alleen naar het aantal positieve testen per 100.000 inwoners wordt gekeken, valt de regio Amsterdam nu onder risiconiveau Ernstig. Bij het bepalen van de risiconiveau's wordt er ook gekeken naar het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en de opkomst van de Britse variant van het virus. Hierdoor valt de regio, net als alle andere regio's, nog onder risiconiveau Zeer Ernstig.

Stadsdelen

In het centrum, Zuid, Oost en Zuidoost nam het aantal besmettingen licht af. In West en Nieuw-West nam het licht toe. In Noord bleef het aantal nieuwe besmettingen ongeveer gelijk.