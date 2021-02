Bouw nieuwe brug over Duivendrechtsevaart: 'Amstelkwartier straks beter bereikbaar'

Er wordt een nieuwe brug gebouwd over de Duivendrechtsevaart. De Amstelstroombrug moet straks zorgen voor een goede verbinding naar het Amstelkwartier. Om de brug aan te laten sluiten op de Joan Muyskenweg, moet deze weg nu eerst voor een deel worden verplaatst. Vanaf een dak hebben we voor het AT5-programma Het Verkeer goed uitzicht op alle werkzaamheden.

AT5

'We zijn hier bezig met de gebiedsontwikkeling van het Amstelkwartier en de Joan Muyskenweg', vertelt omgevingsmanager Janine van Arnhem. 'We bouwen een brug en we zijn bezig de omgeving hierop aan te passen. De Joan Muyskenweg moet voor een deel verlegd worden om de brug straks goed aan te kunnen laten sluiten.' Vanaf het dak van een aangrenzend hotel zijn de werkzaamheden en de ontwikkelingen in het gebied goed te zien. Het bouwterrein, het werk aan de weg en de bouw van de brug zijn op onderstaande foto allemaal in beeld.

Bouwterrein Joan Muyskenweg

Quote 'Bouwwerkzaamheden zullen niet voor eeuwig doorgaan' voorbijganger

Voorbijgangers denken verschillend over de werkzaamheden in de buurt. 'Het is vervelend en het duurt te lang,' roept een vuilnisman die voorbij rijdt. Een jongedame die langs loopt kijkt hier anders tegenaan. 'Het is even lastig maar de werkzaamheden zullen niet voor eeuwig doorgaan en het is voor een goed doel.' Daar is een jongen het mee eens. 'Heel chill dat er een brug komt. Dan kun je straks vanaf hier in een keer naar de Amstel lopen.'

Kijkersvraag: Hoe komt de brug eruit te zien? Eén van de voorbijgangers is benieuwd hoe de brug eruit komt te zien. 'Het wordt een brede brug. Er worden verschillende materialen gebruikt, zoals beton en staal maar ook groen. Het ontwerp is zo gemaakt dat je onder de brug goed zichtbaar langs de kade kunt lopen. En er is aandacht voor de ecologie, zo komen er broedkasten in de brug te hangen,' vertelt omgevingsmanager Janina van Arnhem.

Passen en meten Om ruimte te maken voor de werkzaamheden is de Joan Muyskenweg tijdelijk versmalt. 'Het is passen en meten op het moment, maar het verkeer kan gewoon door gaan', legt Van Arnhem uit.



Eind maart staat er een weekendafsluiting gepland. Dan is de weg afgesloten voor verkeer, alleen bestemmingsverkeer kan dan nog gebruik maken van de Joan Muyskenweg. In het voorjaar van 2022 zijn de werkzaamheden aan de Joan Muyskenweg en de nieuwe brug klaar.

AT5-programma Het Verkeer in actie op het dak