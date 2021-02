En opeens leek het wel lente in de stad: 'We hebben het verdiend'

Het verschil kon bijna niet groter. Stond vorige week menig Amsterdammer nog op het ijs, vandaag was het zo'n twintig graden warmer. In het Vondelpark werd volop genoten van het lekkere weer.

'Het is wel lekker weer. Geen jassie aan, dat is mooi', vertelt een man die aan het hardlopen is. 'Vorige week kon je niks doen, zat ik de hele dag binnen thuis. Ik weet dat sommige mensen gingen schaatsen en die vinden de kou lekker. Maar ik ben zelf meer van dit soort weer, mag alleen maar warmer worden hoop ik.'

Andere genieters van het weer stonden vorige week nog wél op het ijs. 'Ja ook nog. Nu is het heel wat anders', aldus één van hen. 'Even een rondje lopen, wat drinken halen. Het is lekker weer.'

En op de vraag of de eerste barbecue al aangaat: 'Misschien zo meteen als we thuis komen, lekker in de tuin. Gooien we even de barbecue aan, het is toch lekker warm.'