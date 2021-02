Ajax verwacht binnen enkele maanden uitspraak Onana

Ajax en André Onana verwachten dat het sporttribunaal CAS al voor de zomer een uitspraak zal doen over het besluit van de UEFA om Onana voor 12 maanden te schorsen. De doelman is sinds begin februari geschorst voor het overtreden van de dopingregels en is hiertegen in beroep gegaan.

Dat vertelt advocaat Dolf Segaar vandaag aan de NOS. Hoewel er nog geen appèl is gemaakt bij de CAS - ze hebben nog tot 8 maart - gaat het juridische team van Ajax ervan uit dat de uitspraak snel zal komen. 'Het zal geen jaar duren. Voor de zomer moet die er wel zijn.'

Ook denkt Segaar dat de straf voor Onana mogelijk verminderd zal worden: 'Het CAS mag alles opnieuw zelf bekijken en de kans bestaat dat zij andere waardes hebben dan de UEFA.'

'Aspirientje'

Op 30 oktober vorig jaar werd het plasmiddel Furosemide in Onana's urine aangetroffen tijdens een onaangekondigde dopingcontrole. Naar eigen zeggen had hij per ongeluk een medicijn van zijn vrouw genomen in plaats van een tabletje toen hij zich niet zo lekker voelde.

'Iedereen weet dat ik een heel gezond leven leidt. Ook heb ik me altijd sterk tegen doping uitgesproken. Ik heb de laatste jaren bijna geen minuut gemist bij Ajax en bij Kameroen. Ze noemen me de beste doelman van Nederland. Ik heb echt geen doping nodig', zei hij eerder in een verklaring.

De gevolgen waren groot: de 24-jarige doelman werd begin februari geschorst. Sindsdien mag hij niet meetrainen en geen wedstrijden spelen. Wel traint hij nog individueel met een personal trainer.

Eigen plicht

De Europese voetbalbond zei op grond van de geldende anti-dopingregels te vinden dat een atleet zelf de plicht heeft om ervoor te zorgen dat er geen verboden middelen in het lichaam terechtkomen.