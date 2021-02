'Bolle Jos betrokken bij verdwijning Naima Jillal'

Dat meldt het televisieprogramma Opsporing Verzocht vanavond.

De toen 52-jarige Naima werd op 20 oktober 2019 voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Zuid. Ze is daar ingestapt in een donkerkleurige Volkswagen Polo. Op dat moment zaten er gestolen kentekenplaten op het voertuig, die eerder werden losgehaald van een auto in Noord.

De verdwijning van de vrouw is vermoedelijk een criminele afrekening. Naima zou ter verantwoording zijn geroepen voor een mislukte cocaïnedeal. In juni vorig jaar werd bekend dat er binnen het criminele circuit foto's zouden circuleren waarop te zien zou zijn dat zij niet meer in leven is.

In november 2019 werden er drie verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij deze verdwijning. Het drietal kwam al snel weer vrij omdat ze volgens het Openbaar Ministerie 'geen hoofdrol' hadden in deze zaak.