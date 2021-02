'Festivalterrein' Vondelpark weer schoon: 'Begrijpelijk dat je naar buiten wil, maar laat het niet zo achter'

Het Vondelpark had gisteren meer weg van festivalterrein dan van een stadspark. Nadat de politie had ingegrepen was het park qua bezoekers vrij snel leeg, maar bleef er wel heel veel troep over. De medewerkers van de reiniging waren er vanochtend al vroeg bij om de boel weer schoon te maken.

'Ik was hier kwart over zeven, de eerste ploeg was hier al om zes uur', vertelt een medewerker van de reiniging. 'Je kan geen machinale inzet plegen hier op het gras natuurlijk, dus dat is wel even een andere manier van aanpakken. We hebben genoeg mankracht die ons allemaal helpt, en samen met elkaar komt het wel rond.'