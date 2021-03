Psycholoog over Vondelparkfeesten: 'Meer doen om jongeren samen te laten zijn'

Met de lente in aankomst wordt het steeds drukker in de parken. In het Vondelpark moest de politie vorige week zelfs in actie komen om honderden feestende jongeren het park uit te zetten. Volgens gezondheidspsycholoog Gijs Coppens moet de gemeente veel meer doen om de ‘gezonde’ behoefte naar samenzijn van jongeren in goede banen te leiden.

Dat het 'samenzijn' van de jongeren regelmatig uit de hand loopt ziet Coppens niet als een structureel probleem. “Soms hebben mensen even zo’n uitspatting nodig. Dat moet je zien als een aanmoediging om tot een betere oplossing te komen”, aldus Coppens. Als psycholoog begrijpt hij goed dat jongeren elkaar opzoeken. “Voor jongeren is het een heel zwaar jaar geweest. Dat ze naar buiten willen met het mooie weer op komst is het alleen maar gezond.” Vondelpark dicht lost niks op Coppens begrijpt dat de politie wel moet handhaven als de regels worden overtreden. Maar repressief beleid is volgens hem op termijn geen oplossing. “Hekken sluiten lost niks op. Morgen is dezelfde behoefte aanwezig en zullen ze gewoon hun weg naar buiten vinden. De oplossing ligt in het beter reguleren van de openbare ruimte”, aldus Coppens. Als voorbeeld noemt Coppens de grote cirkels in het Westerpark, waardoor je weet waar je veilig kan zitten. Maar ook het openen van de terrassen ziet Coppens als een oplossing. “Zo hou je het moraal erin, maar als je je als gemeente gaat verzetten, gaat de moraal omlaag. Je zult toch moeten erkennen dat de menselijke behoefte aan contact van wezenlijk belang is voor onze gezondheid”, vindt Coppens.

AT5

De gemeente ziet weinig aanleiding om het beleid in de buitenruimten aan te passen en blijft er, vanwege de huidige coronaregels, dat er geen groepsvorming mag plaatsvinden. “Het Vondelpark heeft veel ruimte, maar veel jongeren gaan allemaal rond het beeld van Vondel zitten en houden geen rekening met de afstand”, laat een woordvoerder weten. “Wij monitoren elke dag. Wanneer we het park sluiten is dat om te voorkomen dat er weer een situatie voordoet zoals als afgelopen week toen een grote groep aanwezig was en de politie in heeft moeten grijpen”, vertelt de woordvoerder. Onacceptabel De gebruikers van het Vondelpark zijn verdeeld. Veel mensen hebben begrip voor de situatie van de jongeren maar vinden het onacceptabel dat ze massaal de regels aan hun laars lappen. Toch is bijna iedereen die we spreken voorstander van het gereguleerd openen van de terrassen. Hierdoor zou de druk op de parken minder worden en hebben jongeren minder behoefte aan illegale feesten.

AT5