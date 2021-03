Twee dealers in Dapperbuurt aangehouden

Eind vorig jaar kwamen er bij de politie veel meldingen binnen van drugsoverlast en dealen op straat in de Dapperbuurt. De politie is daarom een onderzoek begonnen en had al snel een verdachte op het oog.

Eind vorig jaar is een 52-jarige verdachte op heterdaad betrapt voor het dealen van drugs op het Dapperplein. Bij een doorzoeking in zijn woning is zo'n 40.000 euro cash en drugs aangetroffen. Dinsdag is zijn woning op last van de burgemeester gesloten.