Zoenen tijdens proefevemenent Ziggo Dome zit er niet in: "Behalve in je eigen bubbel"

De Ziggo Dome is er klaar voor om eindelijk hun deuren weer te openen. "Er is totaal geen stress", zegt Otger Vermeulen van Mojo-events. Hij heeft maandenlang uitgekeken naar dit moment. ''Heel bijzonder, ook om je collega's eindelijk weer te zien.''

Proefevenementen

Op zaterdag is er een dancefeest en zondag een concert van Andre Hazes in de Ziggo Dome. Er komen in totaal 1300 bezoekers, die allemaal negatief getest moeten zijn. Ze worden verdeeld worden in zes vakken, de zogenoemde bubbels. Per vak zijn er verschillende regels. Zo mag je in de ene vrij dansen en hoef je geen mondkapje op, maar in de andere moet je het hele concert op een sticker blijven staan. ''We zijn heel benieuwd of mensen dat ook gaan doen.''

Fieldlab Evenementen doet het onderzoek, waaruit moet blijken hoe bezoekers zich gedragen en of ze zich aan de regels houden. Zo wordt er onderzocht of grote evenementen weer veilig kunnen plaatsvinden. Eerder was al een proefevenement van Fieldlab in Utrecht. Iedereen die meedeed was van te voren negatief getest. Toch was er uiteindelijk een besmet persoon onder de mensen: een medewerker. ''Vijf dagen na het onderzoek moet iedereen zich opnieuw laten testen. Dan moeten we zien wat daaruit komt'', aldus Vermeulen.