Groen licht voor dancefeest en concert met 1300 bezoekers in Ziggo Dome

Het kabinet heeft toestemming gegeven voor twee grote proefevenementen in de Ziggo Dome. Daarmee zal worden bekeken of dit soort evenementen veilig kunnen worden georganiseerd. Het gaat om een dancefeest en een concert.

Dat maakte demissionair staatssecretaris Mona Keijzer vandaag bekend op het eerste testevent van Fieldlab Evenementen, meldt De Telegraaf. Het ging om een congres voor met name mensen uit de evenementenbranche.

1300 bezoekers

Op zaterdagmiddag 6 maart organiseert ID&T een dance-evenement, op zondagmiddag 7 maart organiseert MOJO een concert. Bij beide evenementen zijn 1300 bezoekers welkom, die vooraf worden getest en worden opgedeeld in groepen van 250 en een van 50.

Tijdens de evenementen wordt er door verschillende organisaties, universiteiten en wetenschappers samengewerkt om te bekijken hoe een dergelijk evenement veilig kan worden georganiseerd. Bezoekers worden onderworpen aan meerdere coronatests en ook hun bewegingen op het evenementen worden gevolgd.

Proeffestival

Voorafgaand aan de evenementen in de Ziggo Dome, vindt er een proefevenement plaats met een theatershow van Guido Wijers en twee proeven tijdens de voetbalwedstrijden Almere City - Cambuur en NEC tegen De Graafschap. Ook is er toestemming voor een proeffestival in Biddinghuizen.

De kaartverkoop voor de evenementen start binnenkort. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website van de proef.