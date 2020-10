Geen 250 bezoekers voor AFAS Live en Ziggo Dome: 'Dit is heel zuur'

Gisteren maakte burgemeester Halsema een lijstje van tien culturele instellingen in de stad bekend die de komende tijd in plaats van 30, 250 gasten mogen ontvangen. Kort gezegd moeten ze genoeg ruimte hebben en van culturele waarde zijn.



Verbijsterd waren directeuren Danny Damman (Ziggo Dome) en Birgitte de Winter (AFAS Live) toen ze lazen dat zij niet bij de uitverkorenen zaten. Vandaag hebben ze een brandbrief naar de burgemeester gestuurd met het verzoek hen alsnog op het lijstje te zetten. De burgemeester liet in de gemeenteraad doorschemeren dat er nog een paar ontheffingen te vergeven waren.



Al is het de vraag of ze daarmee geholpen zijn. De Ziggo Dome moet de kalender weer leegvegen voor evenementen die ze organiseerden voor 3.000 bezoekers per avond, AFAS kan met inachtneming van de 1,5 meter regel 1.200 mensen ontvangen.



Maar ook al ziet directeur De Winter langzamerhand 'de bodem van de put verschijnen', toch willen ze in Zuidoost, ook voor 250 bezoekers, doorgaan: 'We willen een podium blijven bieden, dat kunnen wij, dat hebben we altijd gedaan en dat willen we nog steeds.'