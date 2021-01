Festivals staan te popelen maar hebben garantiefonds nodig: 'Iedereen snakt naar gezelligheid'

'Er staat natuurlijk weer een heel seizoen in de kalenders. Met prachtige festivals en grote sportevenementen. Om dat voor te breiden hebben we tijd nodig. Een aantal maanden. Dat heeft te maken met vergunningen, maar ook met logistieke voorbereiding, boeken van artiesten, noem maar op', vertelt Jolanda Jansen, woordvoerder van de Alliantie van Evenementenbouwers.

Garantiefonds Duitsland

De sector wil 1 februari beginnen met de voorbereidingen, maar daar is wel een garantiefonds voor nodig, zo stelt de vereniging. Het gaat om een garantiefonds zoals in Duitsland. Daar stelt de overheid zo'n 2,5 miljard euro ter beschikking in een garantiefonds. Nederlandse organisatoren, verenigd in de Alliantie van Evenementenbouwers, vragen het kabinet nu om een zelfde soort steun.

'We hebben ook gezegd: we hoeven dat geld niet te krijgen, dat willen we ook terugbetalen in de komende jaren. Dus het gaat echt om een garantie om nu te kunnen gaan voorbereiden. Het zou natuurlijk kunnen dat er toch een stopknop moet worden ingedrukt door de overheid vlak voordat we van start gaan in de zomer, omdat het om gezondheidsredenen niet kan bijvoorbeeld. Als dat zo is, is er natuurlijk geen commerciële verzekeraar meer die 'pandemie-risico's' kan en wil dekken', zegt Jansen.

'Wij hebben ook geen vet meer. Dus wij vragen de overheid: vergoed dan de kosten die we gemaakt zouden hebben, maar geef ons de ruimte om te beginnen met de voorbereiding. Wij kunnen niet op 1 juni horen dat we start kunnen gaan, want dat is gewoon te kort dag.'