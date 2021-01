Spaans proefevenement biedt mogelijk perspectief voor festivals en concerten

In Barcelona konden afgelopen december zo'n vijfhonderd mensen naar een proefevenement. Onderzocht werd of een live concert kan worden georganiseerd zonder een verhoogd risico op besmetting van het coronavirus, met succes. Er vonden volgens de onderzoekers geen besmettingen plaats. Vanuit de Amsterdamse evenementenbranche komen positieve geluiden op het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door het academische ziekenhuis Germans Trias, in samenwerking met een stichting en het festival Primavera Sound. Het doel van het onderzoek was volgens onderzoeker Josep Libre om zo goed mogelijk een normaal concert na te bootsen.

'De bezoekers moesten een negatieve sneltest hebben en binnen moest iedereen een mondkapje op. Behalve in de bewaakte rookruimte buiten en in de aparte bar-ruimte. In de zaal mocht er gezongen en gedanst worden zonder verplichte afstand', aldus Libre.

'Zeer geruststellend'

Acht dagen na het concert wees een nieuwe test uit dat niemand positief testte op corona. Volgens de onderzoekers vonden er tijdens het concert dus geen besmettingen plaats. 'Dit was de eerste keer dat dit experiment werd gedaan en het is zeer geruststellend om te weten dat het risico op besmetting niet werd vergroot.'

Evenementenlocatie Rai is blij met de resultaten. 'We moeten met elkaar nog onderzoeken welke maatregelen we moeten nemen om te zorgen dat er geen besmettingen plaatsvinden. Van het feit dat er geen besmettingen in Barcelona hebben plaatsgevonden, worden wij allemaal heel blij', aldus Eline Deijs van Rai Amsterdam.