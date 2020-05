'Veel evenementenbedrijven zullen over de kop gaan als dit nog een jaar duurt'

Als massale evenementen echt pas over een jaar of langer weer worden toegestaan, zoals minister De Jonge van Volksgezondheid vanochtend meldde, betekent dat het einde van de sector zoals die er nu uitziet. Dat voorspelt de Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA). 'Heel veel bedrijven zullen over de kop gaan of stoppen. Het landschap verandert compleet.'

De vereniging, waarin ruim dertig Amsterdamse evenementenorganisatoren en toeleveranciers zijn verenigd, waarschuwde eerder deze week al dat 65 procent van de evenementen het niet gaat redden als er geen hulp van de overheid komt. 'Met deze nieuwe uitspraken van de minister wordt het nóg lastiger', zegt Wiecher Troost, voorzitter van EVA en medeorganisator van festival Appelsap.

'Het is een enorme kapitaalvernietiging. Er is zoveel geïnvesteerd in deze sector, ook qua kennis. Soms is het goed als een sector zichzelf opnieuw uitvindt, maar dit zou zo'n harde reset betekenen', aldus Troost. 'Tegen de tijd dat er weer iets georganiseerd kan worden, is er weinig van de sector over.'

Grote onzekerheden

Maar een klein groepje organisatoren kan het zonder steun volgend jaar volhouden, verwacht hij. Maar ook voor hen is het de vraag of hun evenementen kunnen doorgaan. Voorlopig wil geen enkele verzekeraar het risico op een pandemie verzekeren, waardoor de financiële risico's te groot zijn.

Troost: 'En stel dat het vaccin er binnen afzienbare tijd is, dan duurt het nog wel even voordat iedereen is gevaccineerd. Sommigen zullen eerst willen kijken of het vaccin geen bijwerkingen geeft, dus lang niet iedereen zal zich direct laten inenten.' Op welke termijn er weer een massaal evenement kan worden gehouden, blijft gissen.

Ook omdat een groot opgezet evenement niet op korte termijn op poten kan worden gezet. 'Als op 1 september duidelijk wordt dat een massaal evenement weer kan, dan heb je dat niet een paar weken later al van de grond. Het is een keten van uitzendbureaus, artiesten, podiumbouwers, noem maar op.'

Noodplannen

De organisatoren pleiten voor noodplannen die in Europees verband worden opgezet. 'Het zou gek zijn als er in Duitsland straks een groot evenement kan worden georganiseerd en hier niet. Dan trekken Nederlanders daar naartoe.' Ze willen een Europees steunfonds met een backup voor verzekeraars, zodat de risico's kunnen worden geminimaliseerd.

Ook zien ze in de nieuwste uitspraken van de minister nog wel mogelijkheden. 'Heeft een evenement van tienduizend mensen in een Amsterdams park een nationaal karakter', denkt Troost hardop.

Achter de schermen wordt er nagedacht over lokale evenementen: kleiner opgezet en bijvoorbeeld alleen gericht op mensen uit (een deel van) de stad. En met leeftijdsgrenzen en temperaturen aan de deur, zodat de 1,5-meterregel niet nodig is. Kanttekening hierbij is dat het niet rendabel is om voor honderd mensen een festival te organiseren, dat levert volgens Troost niets op.

'Massale evenementen'

Onder 'massale evenementen met een nationaal karakter' vallen volgens een woordvoerder van het ministerie onder meer betaalde voetbalwedstrijden, grote concerten en festivals. Bij hoeveel bezoekers eventueel de grens ligt, is niet bekend. Wel is het de bedoeling dat per 1 juli er weer honderd personen zijn toegestaan in concertzalen en theaters.