Halsema somber over heropening terrassen: 'Denk dat we met z'n allen realistisch moeten zijn'

Samen met andere burgemeesters had ze dat verzoek wel al neergelegd bij het kabinet. Nog voordat duizenden feestende jongeren in het Vondelpark de coronaregels aan hun laars lapten. Halsema: "Uit het perspectief van de openbare orde zou het weleens kunnen helpen, omdat je eigenlijk een deel van de openbare ruimte beter kan regelen en dat je natuurlijk de hulp hebt van heel veel obers op straat."



Toch waarschuwde premier Rutte al meerdere malen dat de besmettingscijfers en de situatie in de ziekenhuizen nog geen aanleiding geven om verder te versoepelen. "Daarin is eigenlijk geen tegenstelling tussen het landelijk bestuur en het lokaal bestuur", zegt Halsema in Het Gesprek met de Burgemeester. "Want ook ik zie dat het met de cijfers landelijk niet echt goed gaat en dat we misschien nog een piek tegemoet gaan. En dan betekent het dat we zullen moeten wachten met versoepelingen."

Wat haar betreft staat de verdere heropening van het onderwijs en meer bewegingsvrijheid voor jongeren voorop: "Dan zou het fijn zijn als er iets met de terrassen kan, maar ik denk dat we er met z'n allen heel realistisch in moeten zijn dat er weinig mogelijk is en dat we al onze hoop moeten vestigen op de vaccins."



