Dancefeest met 1300 gasten van start in Ziggo Dome

In de Ziggo Dome in Zuidoost is op dit moment een dancefeest gaande met 1300 gasten. Dat lijkt misschien niet heel veel voor zo'n grote zaal, maar is het natuurlijk wél in deze coronatijden. Het is één van de proefevenementen waarmee wordt onderzocht of grote evenementen weer veilig kunnen plaatsvinden.

AT5

Bijna lijkt het weer als vanouds in de grote zaal die vol staat met dansende mensen. De ruim 1300 bezoekers zijn verdeeld over zes vakken, zogenoemde bubbels. Elke bubbel heeft verschillende regels waar bezoekers zich aan moeten houden. Zo is er een bubbel waarin je altijd anderhalve meter afstand moet houden, maar ook eentje waar je vrij mag dansen zonder mondkapje op. "Dat je iedereen opeens weer even om je heen hebt, dat zal wel even wennen zijn. Maar ik denk dat het vanzelf wel weer van nature voelt", zegt een bezoeker die geen afstand hoeft te houden in zijn bubbel.

AT5

Het dancefeest is een van de acht proefevenementen in Nederland. Bezoekers moeten vooraf allemaal negatief getest zijn en gaan in verschillende groepen naar binnen. Vijf dagen na het evenement, moeten alle bezoekers zich opnieuw laten testen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Fieldlab Evenementen. Er wordt vooral gekeken naar het gedrag van de bezoekers: houden ze zich wel aan de regels die per bubbel zijn opgelegd? Op deze manier wordt er onderzocht of, en op wat voor manier, grote evenementen weer kunnen beginnen. Lineup De lineup van het dancefeest vandaag bestaat uit Sunnery James en Ryan Marciano, Sam Feldt, Lucas en Steve, Lady Bee, en Mia More. Morgen is er nog een proefevenement in de Ziggo Dome. Dan treedt zanger André Hazes op. Het verloop van het dancefeest is live te volgen via de Instagram van AT5.