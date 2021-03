Internationale Vrouwendag: Statisch protest en heel veel online aandacht

Maandag 8 maart is het internationale vrouwendag. Over de hele wereld wordt op deze dacht aandacht gevraagd voor thema’s als economische zelfstandigheid, seksueel geweld, discriminatie en racisme tegen vrouwen.

Dit weekend en maandag vindt aanvullend nog een fors aantal activiteiten online plaats. In Amsterdam zijn dit onder meer lezingen, boekpresentaties en cursussen te over die dit jaar het thema Invloed met Impact omarmen. Een overzicht van alles wat er in de stad te doen is vind je hier.

Zondag wordt, vooruitlopend op de internationale actiedag, al een zogenaamde Womans March georganiseerd in het Nelson Mandelapark . Dit jaar is de manifestatie vanwege de aanhoudende coronacrisis géén stoet die door de stad trekt, maar een ‘statische’ bijeenkomst met maximaal vijfhonderd deelnemers.

Programmering

Ook AT5 staat stil bij Internationale Vrouwendag. Dit doen we door middel van een aangepaste programmering. Maandag zenden we de hele dag afleveringen uit van programma’s als De Straten van Amsterdam, Wereldstad en Wij Zijn Amsterdam waarin thema’s centraal staan die terugkomen in Internationale Vrouwendag.

Zo vertelt Samar Shalaan over de Vrouwenbazaar in Noord. Een stichting die probeert moeilijk bereikbare allochtone vrouwen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het ondernemerschap. Nesrine Madidi, geboren en getogen in Nieuw-West, leidt je rond door het Amsterdam Museum en laat de tentoonstelling Vrouwen van Nieuw-West zien.

En De Straten van Amsterdam weet als geen ander dat slechts 12% van de Amsterdamse straten naar een vrouw is vernoemd. Extra reden dus om het verhaal achter die namen te vertellen.