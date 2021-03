Stekelenburg: "Ik vind het heerlijk om terug te zijn"

Het wedstrijdbeeld tekent zich vroeg af, want Ajax heeft veel de bal, waardoor de Groningers veelal op eigen helft staan. Tadic laat in het eerste kwartier zijn kwaliteiten zien en speelt sterk. Trainer Erik ten Hag vond de Serviër erg goed vandaag. "Ik denk echt dat hij zijn tegenstander domineerde." De trainer is ook blij dat Tadic zijn goal heeft kunnen maken.

Veel kansen

Ajax had gedurende veel kansen, te veel volgens Ten Hag ."We hadden voldoende kansen om een grote uitslag neer te zetten, maar uiteindelijk is het 3-1 geworden. Dat is verdiend, maar we hebben wel moeten strijden."

Negen jaar

Doelman Stekelenburg keerde afgelopen zomer na negen jaar terug bij Ajax. Hij is blij om terug te zijn en geniet van de overwinningen. "Gewoon weer lekker thuis bij familie." De 38-jarige doelman vervangt de geschorste André Onana. Hij heeft vooral de 'winning spirit' gemist de afgelopen tijd. Over de wedstrijd was Stekelenburg iets minder enthousiast. "Ik denk dat ze te veel kansen hebben gehad, onnodig vanaf onze kant."

Door de 3-1 overwinning vanmiddag blijft Ajax ongeslagen in 2021. De Ajacieden staan nu 6 punten los van PSV, de nummer twee van de Eredivisie. Ajax heeft één wedstrijd minder gespeeld, dus die voorsprong kan nog oplopen.